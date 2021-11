L’Informagiovani – Eurodesk di Iglesias raccoglie le adesioni per organizzare gli incontri informativi sulla creazione dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare telefonicamente il numero fisso: 0781-274417, il numero di cellulare: 3405716383, oppure inviare una mail all’indirizzo: informagiovani@comune.iglesias .ca.it nei giorni:

– lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

– martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

– giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

– venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

E’ possibile inoltre compilare il modulo di registrazione al link: https://forms.gle/BgjfA9erbWTX Wpv29

«Il divario digitale può precludere opportunità importanti per i cittadini, per questo motivo abbiamo sollecitato un servizio di supporto che consenta di semplificare l’uso dei servizi online – spiega l’assessora delle Politiche sociali Angela Scarpa –. Servirà per tutte le necessità riguardanti l’istruzione, la sanità e tanto altro ancora, tenendo in considerazione che anche la candidatura ai pubblici concorsi, spesso, può essere effettuata solo tramite SPID. Cittadini connessi e responsabili.»