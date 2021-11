Venerdì 19 novembre, a Iglesias, si terrà un evento sul mercato degli appalti pubblici organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna

Il mercato degli appalti pubblici spiegato alle imprese e ai professionisti del Sulcis. A Iglesias, venerdì 19 novembre, un’intera giornata dedicata a chi vuole lavorare con la Pubblica Amministrazione. Evento gratuito: organizzano Confartigianato Sud Sardegna e Sardegna Ricerche, in collaborazione con il comune di Iglesias.

Le imprese ed i professionisti, di Iglesias e di tutto il Sulcis, che vorranno partecipare al mercato degli appalti pubblici, conoscere la piattaforma elettronica sulla quale operare e candidarsi alla fornitura di beni o servizi per la Pubblica Amministrazione, si ritroveranno venerdì 19 novembre, a Iglesias, per partecipare al “laboratorio” dal titolo “Metodi e strategie per essere competitivi nei mercati elettronici MePA e SardegnaCAT”, organizzato da Confartigianato Imprese Sud Sardegna e curato da Sardegna Ricerche, con la collaborazione del comune di Iglesias.

L’iniziativa, che si svolgerà presso il Centro Culturale di via Grazia Deledda, dalle 9.15 accoglierà professionisti e imprese mentre alle 9.30 è prevista l’introduzione ai lavori curata da Confartigianato Imprese Sud Sardegna e dal comune di Iglesias. Per tutto il resto della giornata, fino alle 17.00, con pausa alle 13.00, si alterneranno gli interventi di Marcello Secchi, Referente Consulenza MePA e Sardegna-Sportello Appalti Imprese, e di Monica Saba, consulente MePA dello Sportello Appalti Imprese.