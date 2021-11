Masainas: incendio in un’abitazione, sul posto i vigili del fuoco di Carbonia

I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, sono intervenuti per l’incendio in un’abitazione, a Masainas.

Giunti sul posto, intorno alle 15.00, con APS (Autopompaserbatoio), le unità dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e spento le fiamme, localizzate al primo piano di una casa su due livelli.

La donna che al momento si trovava all’interno, all’arrivo dei vigili del fuoco, era fuori dall’edificio. Apparentemente illesa, è stata comunque visitata da un’ambulanza del servizio sanitario.