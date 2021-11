Tirocini formativi e di volontariato sociale per i giovani iglesienti presso la città di Oberhausen (Germania)

Il Rotary Club di Oberhausen, città gemellata con questo Comune, intende offrire ai giovani iglesienti l’opportunità di effettuare un tirocinio formativo o un volontariato sociale presso realtà aziendali e professionali della città tedesca, in linea con i diversi percorsi formativi dei partecipanti.

Una volta raccolte le richieste di partecipazione, il Rotary Club di Oberhausen, sulla base di tale preselezione, procederà alla scelta finale, indirizzando i candidati ammessi alle attività maggiormente affini alla propria formazione professionale.

I tirocini non sono retribuiti.

Possono manifestare interesse a partecipare:

1) I residenti nel Comune di Iglesias o nelle sue frazioni;

2) I giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni (nati tra il 1/01/1991 ed il 31/12/2001)

3) Le persone con conoscenza certificata della lingua tedesca (almeno il livello B1);

4) Le persone in possesso del diploma quinquennale, della laurea triennale, della laurea triennale + specialistica, oppure della laurea magistrale;

5) Le persone interessate a conoscere nuove culture, in particolare quella tedesca ed a spostarsi sul territorio europeo;

6) Le persone che presenteranno la richiesta di partecipazione attraverso il modulo allegato all’avviso pubblico (presente nel sito internet istituzionale del Comune di Iglesias), a cui dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo.

Tempistiche. Le domande degli interessati devono pervenire entro e non oltre il giorno 19/11/2021.

Costi del progetto. I candidati dovranno sostenere unicamente le spese di viaggio. Il vitto e l’alloggio sono a carico dell’organizzazione e delle famiglie tedesche che saranno disponibili ad accogliere i giovani iglesienti.

La copertura assicurativa per i singoli tirocinanti è a carico del Rotary Club di Oberhausen.

Durata del tirocinio. La durata del tirocinio va dai 30 ai 90 giorni.

Al termine del tirocinio, verrà rilasciata una certificazione, sotto forma di attestato di partecipazione al percorso svolto.

Domanda di partecipazione, contenuti, allegati e termine di presentazione. I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse con esplicita dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di partecipazione.

I partecipanti dovranno essere disponibili a recarsi presso ad Oberhausen nelle date e per il periodo concordato con gli organizzatori.

La domanda di partecipazione va presentata entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19/11/2021 e deve recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’attuazione di tirocini formativi o volontariato sociale presso la città di Oberhausen”.

La domanda di partecipazione, deve essere redatta sulla base del modulo, pubblicato unitamente all’avviso pubblico nell’albo pretorio e nel sito internet del comune di Iglesias (www.comune.iglesias.ca.it).

La domanda dovrà essere compilata in ogni parte e sottoscritta dal candidato, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, il curriculum vitae in formato europeo e la certificazione della conoscenza della lingua tedesca.

La trasmissione della domanda potrà avvenire:

– a mezzo PEC: protocollo.comune.iglesiasec.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’attuazione di tirocini formativi o volontariato sociale presso la città di Oberhausen”;

– a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: Comune di Iglesias – Ufficio Protocollo – Via Isonzo, 7, 09016 Iglesias (SU) – “Manifestazione di interesse per l’attuazione di tirocini formativi o volontariato sociale presso la città di Oberhausen”;

– a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, che effettua il seguente orario di apertura: dalle ore 8.30 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì ed il giovedì.

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dall’avviso, rimane a esclusivo rischio dell’operatore economico. Non fa fede la data di spedizione, ma la data di ricezione apposta dal protocollo del comune di Iglesias. Nel caso di PEC, fa fede la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema. Non saranno considerate le domande pervenute oltre il suddetto termine.

Non saranno prese in considerazione:

– le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;

– le domande redatte su modulistica diversa da quella predisposta dall’Ufficio Cultura del Comune;

– le domande prive di idonea sottoscrizione;

– le domande non corredate dal documento di identità in corso di validità.

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuata la consegna in tempo utile all’Ufficio Protocollo del Comune.

Graduatoria parziale e definitiva. In caso pervengano più di tre manifestazioni di interesse, l’Ufficio Cultura del Comune procederà a stilare una graduatoria, secondo i requisiti indicati all’art. 1 dell’avviso pubblico, che verrà pubblicato nel sito del Comune di Iglesias e all’albo pretorio del Comune.

A parità di titolo verrà data precedenza al punteggio del titolo di studio (per titolo di studio si intende diploma – laurea triennale – laurea magistrale).

I candidati potranno indicare le date di disponibilità allo svolgimento del tirocinio, che saranno oggetto di conferma o meno da parte del Rotary Club di Oberhausen.

La graduatoria definitiva verrà stilata dal Rotary Club di Oberhausen che valuterà i percorsi formativi sulla base della formazione di ciascun candidato.

Informazioni.Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo: protocollo.comune.iglesias@pec.it ed indirizzate all’Ufficio Cultura, oppure telefonicamente al n. 0781 274330/328 nelle fasce orarie di apertura al pubblico dell’Ufficio Cultura.

«Si tratta di un’iniziativa importante dell’assessorato della Cultura, che permette non solamente di suggellare un gemellaggio che ha radici storiche profonde, ma anche di rendere possibile un’occasione formativa e lavorativa per i giovani di Iglesias – spiega il sindaco Mauro Usai -. I gemellaggi, in questo modo, non diventano strumenti isolati, ma importanti occasioni di confronto e di sviluppo.»

«Il dialogo costante che in questi tre anni ho mantenuto con il comune di Oberhausen – aggiunge l’assessore della Cultura Claudia Sanna – ci ha permesso di raggiungere questo importante risultato, un tirocinio di lavoro finanziato dal Rotary Club di Oberhausen ed un’opportunità unica per diversi giovani della città, che potranno svolgere un’esperienza lavorativa in una città europea a cui siamo legati per la cultura mineraria ed in particolare per la scelta e l’impegno di riconvertire le aree minerarie dismesse in siti di interesse turistico. Oberhausen è tutt’oggi una delle città della Germania che ospita il numero più alto di sardi riuniti in diversi circoli, e questo deve rendere i partecipanti ai tirocini orgogliosi di offrire il proprio contributo lavorativo presso questa città – conclude Claudia Sanna -. Il tirocinio da cui partiamo è soltanto l’inizio di molte esperienze concrete su cui stiamo lavorando insieme all’Amministrazione tedesca.»