A Carbonia sono in corso gli accertamenti per rimediare al guasto verificatosi all’impianto di illuminazione pubblica

Sono in corso, a Carbonia, gli accertamenti avviati dall’Amministrazione comunale per comprendere la causa del guasto elettrico che lascia alcune strade della città sprovviste di illuminazione. Lunedì 13 dicembre i servizi tecnici proseguiranno le attività lavorative necessarie al fine di risolvere il problema e così ripristinare nel più breve tempo possibile l’illuminazione nelle vie interessate.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini che hanno prontamente segnalato l’inconveniente e si scusa per il disagio.