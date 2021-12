La Monteponi ha superato 2 a 0 il Cortoghiana nell’anticipo della 12ª giornata del girone A del campionato di Promozione

Il Cortoghiana di Fabio Piras non è riuscito a fermare la marcia della Monteponi, capolista solitaria indiscussa del girone A del campionato di Promozione regionale. 2 a 0 il risultato finale, con un goal per tempo, realizzati dal bomber Michele Suella (3 goal in quattro giorni) e da Angelo Marci. Con i 3 punti conquistati nell’anticipo odierno della 12ª giornata, la Monteponi sale a quota 33 punti in 12 giornate, frutto di 11 vittorie e 1 sola sconfitta, quella subita sei giorni fa sul campo del Quartu 2000, 10 punti di vantaggio sul Villasimius e 15 sull’Orrolese che domani sono sono attese dal confronto diretto. Domenica 19 dicembre la Monteponi concluderà il girone d’andata sul campo della Fermassenti.

Le altre partite in programma domani per la 12ª giornata del girone d’andata sono le seguenti: Andromeda-Atletico Cagliari, Atletico Narcao-Quartu 2000, La Palma Monte Urpinu-Fermassenti, Pro Sigma Cagliari-Gonnosfanadiga, Villamassargia-Selargius.