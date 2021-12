Claudio Nuscis è stato confermato segretario generale della CISL Funzione Pubblica del Sulcis Iglesiente, al termine di un Congresso interamente dedicato alla ripresa post pandemia. Il Congresso, giunto alla sesta edizione, si è svolto nella Sala Blu del Centro Culturale di via Cattaneo, ad Iglesias, e ha visto la partecipazione dei delegati Cisl della funzione pubblica di Comuni, Provincia, Stato (Ministeri), Parastato (INPS ed INAIL), Sanità pubblica e privata e del Terzo Settore del territorio. Un’elezione di fatto unanime da parte del direttivo che ha apprezzato le parole del segretario, elencate in una relazione illustrata dallo stesso Claudio Nuscis che ha delineato i tratti di un territorio fortemente segnato da una crisi profonda fortemente presente anche prima e che il Covid ha finito per suggellare.

“Il Sindacato ai tempi della pandemia, come rappresentare vecchi e nuovi bisogni” è il tema che ha caratterizzato la relazione del Segretario concentrato prevalentemente nella descrizione di un settore, quello della Sanità pubblica che vede nel nostro territorio i dipendenti meno pagati d’Italia. Vertenze come quella delle fasce della Asl, senza tralasciare i duri momenti vissuti dai dipendenti dell’Aias che hanno visto nel corso del tempo attese per il pagamento delle spettanze, anche fino a undici mensilità. Non meno importanti sono state le vertenze con le quali, la segreteria uscente, si è dovuta confrontare come la crisi della RSA Rosa del Marganai del 2018, le vertenza della Casa Famiglia di Fluminimaggiore ancora in corso, alla pari di quella dei lavoratori della Iglesias Servizi srl che prestavano servizio perso la struttura per anziani di Casa Serena.

Ripartire dal Sindacato, ripartire dai posti di lavoro, è l’auspicio finale di un congresso che si è svolto con la partecipazione del segretario generale UST Cisl Salvatore Vincis e del reggente della segretaria regionale della Funzione pubblica della Cisl, Davide Paderi.