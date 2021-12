La partita Vis Artena – Carbonia, in programma domani, è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta della società laziale

La partita Vis Artena – Carbonia, in programma domani pomeriggio per la 15ª giornata di andata del girone G del campionato di serie D, è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta della società laziale. La Vis Artena non gioca dal 21 novembre scorso, quando si impose 2 a 0 a Cassino. I cinque rinvii sono stati determinati da problematiche legate alla presenza di casi di positività al Covid-19.

Oggi sono stati disputati tre anticipi. La Torres ha vinto il derby sassarese con il Latte Dolce, 3 a 2. In vantaggio di tre goal al termini dei primi 45′, realizzati da Lisai, Kujabi e Scotto dopo un calcio di rigore sciupato dallo stesso Scotto sullo 0 a 0, la Torres ha subito due goal del Latte Dolce nell’ultimo quarto d’ora, realizzati da Cabeccia e Bartulovic.

L’Afragolese ha interrotto la serie positiva di quattro vittorie consecutive dell’Arzachena, superata per 3 a 1; l’Atletico Uri è stato sconfitto in casa 4 a 2 dall’Ostiamare.

Domani si giocano le altre cinque partite della 15ª giornata: Aprilia Racing – Team Nuova Florida, Giugliano – Real Monterotondo Scalo, Gladiator – Muravera, Lanusei – Cynthialbalonga, Insieme Formia – Cassino. Calcio.