Prende avvio la prima edizione dell’ Hackathon “Monumenti aperti” , iniziativa promossa da Opificio Innova in partnership con INNOIS, con il contributo di Fondazione di Sardegna e la collaborazione di Imago Mundi.

L’Hackathon “Monumenti aperti 2021” si è focalizzato sulla sperimentazione e sulla dimostrazione delle possibilità che gli strumenti digitali possono offrire nell’ambito dei processi creativi, della fruizione dell’arte e della promozione e valorizzazione della cultura in generale.

La manifestazione Monumenti aperti è l’evento più importante in Sardegna dedicato alla promozione e valorizzazione dei beni culturali, che dal 2013 riceve il patrocinio della Presidenza della Camera dei deputati, del Senato, del MIUR e del MiBAC. Il progetto Monumenti Aperti è oramai un progetto culturale articolato, divenuto un modello di sviluppo scalabile, che è stato replicato in tutto il Paese.

La call for ideas, che si è conclusa il 30 novembre scorso, aveva come obiettivo la ricerca di idee innovative che fossero in grado di valorizzare i monumenti, migliorandone visibilità e fruibilità, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici e processi creativi innovativi.

Quattro sono le idee selezionate tra le tante proposte arrivate tramite la piattaforma online Digital Humanities; i partecipanti, alcuni dei quali lavoreranno in team, avranno a disposizione l’intera giornata di giovedì 9 dicembre per sviluppare la loro idea, accompagnati da un esperto in business development. La giornata di venerdì, invece, sarà dedicata alla presentazione delle idee da parte dei partecipanti ad una giuria di esperti in business management, start-up e creazione d’impresa, che decreterà il vincitore dell’hackathon.

Tutte le attività si svolgeranno presso gli spazi di Opificio Innova, nella cornice della suggestiva Manifattura Tabacchi di Cagliari, esempio di buona pratica di rigenerazione urbana e di valorizzazione di un’architettura industriale.

Il primo progetto classificato si aggiudicherà la somma di 2.500 € in contanti più l’equivalente di 2.500 € in servizi di coworking, presso gli spazi di Opificio Coworking (presso la Manifattura Tabacchi a Cagliari). Le tre migliori idee decretate dalla giuria, inoltre, avranno la possibilità di ricevere un servizio di accompagnamento e accelerazione d’impresa della durata di 3 mesi.