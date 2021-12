Sabato 18 dicembre, a Iglesias, il viaggio inaugurale dei nuovi minibus turistici comunali

Sabato 18 dicembre, dopo una breve cerimonia di presentazione in Piazza Oberdan, si svolgerà il viaggio inaugurale dei minibus turistici di proprietà comunale che dal 2022 collegheranno la Città ai siti minerari. L’evento si svolgerà in occasione dell’iniziativa promozionale “Itinerari Natalizi”.

Tutti i giorni fino al 23 dicembre, con partenza alle ore 10.00 e alle ore 16.30, il minibus messo a disposizione dal Comune di Iglesias in collaborazione con Iglesias Servizi e il Consorzio Turistico per l’Iglesiente, accompagnerà i visitatori lungo un itinerario con partenza da Piazza Oberdan e arrivo a Monteponi.

Dopo la visita nella Galleria Villamarina i turisti saranno riportati in Piazza Sella, da dove partirà una suggestiva visita del Centro Storico cittadino con i suoi Mercatini di Natale.

La quota di partecipazione, comprensiva dell’ingresso a Villamarina e del tour cittadino, è di 10 euro. Al termine del tour, chi vorrà potrà prenotare una gustosa cena nei ristoranti cittadini convenzionati con l’iniziativa.

Prenotazione gradita al numero 348.3178065.

«I minibus turistici – commenta il sindaco Mauro Usai – sono strategici per creare prodotto turistico. Nel 2022 lavoreremo, in sinergia con le imprese turistiche cittadine, per collegare la città ai siti minerari e realizzare tour guidati delle nostre attrazioni con partenza da Cagliari e dalle principali località turistiche del Sud Sardegna.»

Anche questa iniziativa rientra nella politica di rinvestimento dei proventi derivanti dagli ingressi nei siti minerari che vengono utilizzati per il potenziamento dei servizi turistici e la promozione.

In copertina Piazza Oberdan in una cartolina d’epoca.