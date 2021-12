La sede centrale Anas di via Biasi, a Cagliari, ha ospitato ieri un tavolo tecnico con il comune di San Giovanni Suergiu.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco Elvira Usai e i dirigenti del centro manuntentorio per il Sulcis Iglesiente che operano e hanno la responsabilità proprio sulla rete viaria della SS 195 e SS 126 che intersecano il paese. Alla base dell’incontro ci sono state non solo le problematiche strettamente connesse al comune, come le rotatorie, i parcheggi della via Porto Botte, la chiusura degli accessi sulle strade statali e il posizionamento della cartellonistica turistica ma anche progetti di messa in sicurezza e rifacimento del manto stradale sui tratti di collegamento San Giovanni Suergiu-Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu-Carbonia, diventati estremamente pericolosi con il perdurare delle piogge.

«E’ sotto gli occhi di tutti – spiega il sindaco Elvira Usai – quanto questa unica e strategica strada di collegamento tra Carbonia, San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco abbia necessità urgente e non più rinviabile di essere messa in sicurezza con il rifacimento del manto stradale che a causa degli ormai persistenti eventi meteorologici è diventato letteralmente una “groviera”.»

«Il tratto che collega da Carbonia l’ingresso al nostro paese – prosegue il primo cittadino – presenta buche profonde, crepe verticali, avvallamenti e dossi che rendono il transito pericoloso e causa costante di guasti ai mezzi di trasporto. Una situazione non più tollerabile per un’arteria di collegamento sulla quale transitano giornalmente migliaia di veicoli per lavoro e studio.»

Dalla riunione sono scaturite risposte concrete: sono in fase di esecuzione due progetti che interesseranno il rifacimento della pavimentazione stradale dall’ingresso dell’isola di Sant’Antioco a quello di San Giovanni Suergiu km 9,500 (località Is Loccis) e poi il tratto da San Giovanni Suergiu all’ingresso del centro minerario. L’inizio lavori è

previsto per i primi mesi del 2022.

«Un lavoro di messa in sicurezza significativo – conclude il sindaco Elvira Usai – che finalmente pone fine a

uno stato di emergenza sulle strade del Sulcis.»