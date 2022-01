I casi di positività al Covid-19 a Portoscuso sono saliti a 84

«Come noto, a seguito del cambio delle norme, sia in tema di obbligo di isolamento in funzione della situazione vaccinale di ciascuno, sia in tema di tracciamenti di Ats che non prevedono più l’obbligo del tampone molecolare a cura della stessa, è estremamente più difficoltoso ricostruire il dato complessivo dei positivi in essere – ha aggiunto Giorgio Alimonda -. Come detto, il dato su riportato è stato integrato dalle notizie in nostro possesso e rettificato con le guarigioni o fine periodo di quarantena (che massimo è di 14 giorni per i non vaccinati).

La situazione quindi continua ad essere preoccupante, anche se in generale la sintomatologia per lo più derivante dalla variante omicron risulta dai riscontri meno invasiva che in precedenza anche per effetto delle vaccinazioni sino ad ora effettuate.»