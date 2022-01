Il Carbonia conquista la 30ª Coppa Capodanno, un goal di Riccardo Mileddu piega una bella Fermassenti

Il Carbonia ha conquistato la 30ª Coppa Capodanno, superando per 1 a 0 piega una bella Fermassenti, sul campo dello stadio Comunale di Villamassargia. E’ stata una partita sostanzialmente equilibrata, con un primo tempo privo di significative occasioni da entrambe le parti, con la Fermassenti che ha protestato per un sospetto intervento in area avversaria, sul quale il direttore di gara non è intervenuto. Il secondo tempo proseguito sulla falsariga del primo, fino al 22′, quando il centravanti biancoblù ha trovato il varco giusto e, appena entrato in area, ha superato il bravo estremo difensore della Fermassenti Nicola Rodolfo Romagno, con un sinistro potente a fil di palo.

La squadra guidata da Floriano Congiu (un ex da grande calciatore che ha segnato la storia del Carbonia Calcio, sia da tecnico che ha guidato in passato la prima squadra e nelle ultime due stagioni ha portato i giovanissimi del Carbonia a vincere la Coppa Capodanno, imponendosi in entrambe le edizioni – 2019 e 2020, perché lo scorso anno non si è giocata per la pandemia da Coronavirus – sulla Monteponi, con l’identico punteggio di 4 a 0) ha accusato il colpo, ha cercato di reagire, ma il Carbonia ha portato in porto il risultato che vale la terza Coppa Capodanno consecutiva, la quinta nelle ultime sei edizioni, senza particolari problemi.

Per il neo tecnico biancoblù Simone Sotgiu, lo scorso anno alla guida degli Esordienti biancoblù, si tratta del primo successo nella prestigiosa Coppa per la categoria Giovanissimi.

Al termine della partita sono state effettuate le premiazioni delle squadre finaliste, della terna arbitrale e dei migliori calciatori delle due squadre in finale, Riccardo Mileddu per il Carbonia e Matteo Dall’Oca per la Fermassenti.

Carbonia: Satta, Mereu, Cocco, Frau, Lindiri (dal 10′ s.t. Dettori), Fidanza, Perna, Tartaglione (dal 17′ s.t. Sabiu), Nocco (dal 15′ s.t. Dentis), Mileddu, Lambroni. A disposizione: Ballisai, De Sanctis, Loddo, Perna, Pusceddu, Scano, Sotgiu. All. Simone Sotgiu.

Fermassenti: Soddu Patrik (Romagno), Cocco, Soddu Damian (Basciu), Dall’Oca, Porceddu, Lardieri, Zonchello, Zedde, Abbruzzi, Lampis (Melis), Giorgini. A disposizione: Arru, Matteu, Pistis. All. Floriano Congiu.

Arbitro: Mattia Farci.

Assistenti di linea: Alessandro Fanutza ed Annamaria Sabiu.

Rete: al 22′ s.t. Mileddu (C).