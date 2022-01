Il Carbonia in campo alle 14.30 sul campo della Gladiator, a Santa Maria Capua Vetere

Il Carbonia ritorna in campo alle 14.30 sul campo della Gladiator, a Santa Maria Capua Vetere, per la 17esima ed ultima giornata di andata del girone G del campionato di serie D. La squadra di David Suazo non gioca dal 12 dicembre, quando perse 4 a 0 sul campo del Muravera. Quella che si presenta all’impegno odierno (dirige Mauro Stabile di Padova, assistenti di linea Stefano Petarlin e Giovanni Zanon di Vicenza) è una squadra profondamente rinnovata rispetto a quella che iniziò la stagione lo scorso mese di settembre, anche se oggi dovrà fare a meno, per vari problemi, di alcuni calciatori.

Questi i 20 convocati: Bigotti 2002, Adamo 2004, Ganzerli 2003, Serra, Pitto, Murgia, Bellu 2003, Carboni, Altieri 2002, Curreli, Porcheddu, Dore 2001, Scanu 2002, Porru 2000, Camara 2001, Kirby 2005, Aloia, Gjuci, Russu, Mancini 2004.

La Gladiator mercoledì ha perso 1 a 0 in casa il recupero con il Team Nuova Florida. In classifica ha 12 punti, 5 punti più del Carbonia ma con 2 partite in più giocate. Il Carbonia tornerà in campo mercoledì sul campo della Vis Artena, per il recupero della 15esima giornata, e domenica prossima giocherà ancora in trasferta, per la prima giornata del girone di ritorno, sul campo del Latte Dolce, a Sassari.