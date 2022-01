Sant’Antioco: 215mila euro per la riqualificazione delle aree dei campi da tennis e calcio a cinque

Nuovo intervento dell’Amministrazione comunale di Sant’Antioco per la riqualificazione e ammodernamento degli immobili pubblici. L’attenzione è rivolta stavolta verso i campi da tennis e da calcio a cinque del lungomare Silvio Olla, con un investimento di 215mila euro, frutto di finanziamenti delle Isole Minori. Nei giorni scorsi, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi Lungomare Silvio Olla”, che prevede una serie di lavorazioni tanto nelle aree che ospitano i due campi da tennis, quanto nel campo di calcio a cinque, compresa la sostituzione del manto in erba sintetica di quest’ultimo.

«Prosegue senza sosta il grande lavoro dell’Ufficio Lavori Pubblici e Appalti promosso e condotto di concerto con l’Amministrazione comunale – commenta il sindaco, Ignazio Locci – in questi anni abbiamo dato vita a un programma poderoso di riqualificazione degli immobili di proprietà comunale, comprese le strutture sportive: ora è il turno dei campi da tennis, ai quali accanto sono sorti due campi da Padel, e di quello di calcio a cinque. Il Lungomare e le strutture sportive così riqualificati rappresentano sempre più il biglietto da visita del nostro Comune. Il patrimonio pubblico antiochense è vastissimo e ce la stiamo mettendo tutta per non lasciare nulla indietro. La strada che abbiamo imboccato anni fa siamo certi sia quella giusta.»

L’assessore dei Lavori pubblici Francesco Garau spiega la tipologia di intervento in programma: «Nei giorni scorsi abbiamo approvato la fattibilità tecnica ed economica e a breve si procederà con il progetto definitivo – evidenzia l’assessore dei Lavori pubblici – nello specifico le lavorazioni prevedono il rifacimento di tutte le recinzioni esterne, sia del tennis che del calcio a cinque, nonché quelle interne di delimitazione dei campi da gioco. E ancora, si procederà con il rifacimento di tutti i camminamenti interni e, infine, con la sostituzione del manto in erba sintetica del campo di calcetto».