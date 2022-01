Screening studenti e personale scolastico a Carbonia: 1.308 tamponi antigenici, 23 positivi al Covid-19

«Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili, in maniera ordinata e responsabile, a sottoporsi allo screening volontario – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Carbonia -. Un ringraziamento particolare è rivolto a tutto il personale della Asl del Sulcis, i volontari della Protezione civile, le guardie giurate, i dipendenti e i collaboratori della scuola e del Comune e alle Forze dell’Ordine e a quelle della Polizia locale. Ci auguriamo che questa iniziativa – conclude la nota – possa rivelarsi utile per la ripresa della scuola in presenza e in sicurezza.»