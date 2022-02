Al via martedì 1° marzo, a Iglesias, la distribuzione delle buste per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Le buste verranno consegnate dalle ore 7.00 alle 12.00 (lunedì, giovedì, venerdì e sabato) e la sera dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (il martedì e mercoledì).

Per le utenze della città di Iglesias, la consegna avverrà presso la Sala Lepori di via Isonzo, in diverse giornate a seconda della zona di residenza:

– dal 1° marzo al 4 marzo: zone 1 e 2

– dal 7 all’11 marzo: zone 3 e 4

– dal 14 al 18 marzo: zone 5 e 6

– dal 21 al 25 marzo: zone8 e 9

– dal 28 marzo al 1° aprile: zone 7 e 10

– dal 4 all’8 aprile: zona 11

Per le frazioni, la consegna verrà effettuate nei giorni:

– Nebida: 5 marzo (sede ex circoscrizione)

– San Benedetto: 12 marzo (sede ex circoscrizione)

– Bindua: 19 marzo (sede ex circoscrizione) e 26 marzo (gazebo fronte Chiesa).

Successivamente, le consegne proseguiranno in Sala Lepori dall’11 al 23 aprile per gli utenti di tutte le zone (lunedì, giovedì, venerdì e sabato, ore 7.00-12.00, martedì e mercoledì ore 14.00-18.00).

Dal 26 aprile sarà possibile ritirare le buste presso il cantiere San Germano, in viale Villa di Chiesa, il sabato, dalle ore 8.00 alle 11.00.

Sarà necessario presentarsi muniti del documento di identità e della tessera sanitaria.

Si potranno ritirare i kit delle buste anche per un altro utente, se muniti di delega e di fotocopia del documento di identità del delegante.

Al fine di evitare assembramenti, verranno servite al massimo 150 utenti al giorno.

Per accedere al ritiro, è obbligatorio l’uso della mascherina, sanificare le mani e rispettare le debite distanze di sicurezza.

Nelle giornate di consegna, sarà possibile ritirare anche i mastelli per le seconde case previa compilazione della modulistica e successiva autorizzazione da parte del servizio ambiente del comune di Iglesias.

La fornitura per il prossimo anno inizierà a gennaio 2023.