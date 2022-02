Dopo lo 0 a 0 del Villasimius con l’Andromeda, a Gonnosfanadiga la Monteponi può dare il colpo decisivo nella corsa promozione

Dopo il pareggio senza goal imposto ieri dall’Andromeda al Villasimius, questo pomeriggio la Monteponi si gioca a Gonnosfanadiga il primo match point per la promozione in Eccellenza regionale. In caso di una nuova vittoria, la sedicesima in diciassette partite giocate (una sola sconfitta, 0 a 1 sul campo del Quartu 2000) la squadra di Alessandro Cuccu porterebbe il suo vantaggio a 12 punti e, anche se il Villasimius deve recuperare una partita, il distacco sarebbe quasi irrecuperabile, nelle restanti nove giornate.

La quarta giornata del girone di ritorno, propone inoltre le seguenti partite: Pro Sigma Cagliari-Fermassenti San Giovanni Suergiu, Villamassargia-Atletico Cagliari, Selargius-Cortoghiana, Orrolese-Quartu 2000 e, infine, Atletico Narcao-La Palma Monte Urpinu.