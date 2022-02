Due giovani di Carloforte, di 31 e 39 anni, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione dai carabinieri della locale Stazione. En- trambi sono stati fermati nel corso di un servizio perlustrativo a “La Caletta”, nel parcheggio adiacente l’albergo Baia D’Argento. I carabi- nieri avevano notato una Fiat Panda allontanarsi repentinamente al loro arrivo. I due sono stati in breve raggiunti e sottoposti a controllo e, a seguito di perquisizione veicolare, è stata rinvenuta varia merce della quale i due giovani non sono stati in grado di motivare la provenienza. Si trattava di cavetteria varia, di oggetti di arredo bagno e di due taniche di vernice. Materiale verosimilmente sottratto ad un cantiere edile. Anche il loro maldestro tentativo di fuga predispone negativamente nell’interpretazione complessiva del loro comporta- mento.