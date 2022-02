E’ in corso l’intervento delle squadre di Abbanoa per riparare un guasto alla condotta al servizio di Matzaccara

I tecnici di Abbanoa hanno individuato ed isolato un guasto nella condotta in via Tintoretto, a San Giovanni Suergiu, che alimenta la frazione di Matzaccara. L’intervento di riparazione è stato immediatamente programmato: sono ora in corso i lavori per eliminare la dispersione che hanno richiesto la temporanea sospensione del servizio alle utenze della frazione. Le operazioni saranno completate nel pomeriggio quando si procederà a ripristinare l’erogazione idrica del centro abitato.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’impianto qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.