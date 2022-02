Il cordoglio dell’Amministrazione e della città di Iglesias per la scomparsa di Silvana Fontana, insegnante per tante generazioni

Il sindaco Mauro Usai, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Iglesias, esprime cordoglio per la scomparsa della signora Silvana Fontana, apprezzata insegnante per tante generazioni di piccoli studenti e anima dell’Associazione Scu.Di.Mi. Scuole di Miniera Onlus.

“Grazie al suo importante contributo, la Scuola di Miniera di Monteponi, nel corso degli anni è stata valorizzata e riportata al centro della vita della comunità, diventando, oltre che un museo, un importante luogo della memoria, un tassello fondamentale per la conservazione dell’identità del nostro territorio ed un sentito omaggio a tutti gli uomini e le donne di miniera – ha detto Mauro Usai -. Tutte le persone che hanno conosciuto maestra Silvana la ricorderanno per la sua competenza, per il grande impegno e per l’umanità che riusciva a mettere in tutto quello che faceva. Rimane di lei il ricordo di quanti hanno avuto il piacere di conoscerla, ed il suo impegno come insegnante e come persona di grande cultura.”