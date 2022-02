Il nuovo hub vaccinale alla Miniera di Serbariu, a Carbonia, sarà operativo da martedì 8 febbraio 2022

Un nuovo e più ampio hub vaccinale, entrerà in funzione la prossima settimana, a Carbonia, per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19.

A partire da martedì 8 febbraio 2022, le attività relative alle vaccinazioni anti-Covid saranno trasferite dall’hub di via Puglie all’Auditorium della Grande Miniera di Serbariu.

«A seguito di una serie di verifiche e sopralluoghi, così come avevo anticipato nel mio discorso di introduzione nel Consiglio comunale sulla sanità dello scorso 24 gennaio – ha spiegato il sindaco Pietro Morittu – abbiamo individuato in città un nuovo hub, in sostituzione del centro in via Puglie, per dare maggiore supporto alla campagna di vaccinazione anti-Covid.»

«Tutto questo – ha sottolineato il sindaco Pietro Morittu – per velocizzare le vaccinazioni e ridurre, dove possibile, gli spostamenti dei cittadini. Appena insediati, infatti, abbiamo lavorato all’apertura del centro vaccinale di via Puglie dimensionato per una tipologia di attività e che, nel corso di queste settimane, ha subìto una profonda trasformazione. Questo ci ha imposto una riflessione su un luogo alternativo e più ampio.»

«Con le sei postazioni e l’incremento degli orari di apertura, insieme agli hub di San Giovanni Suergiu e a quelli a giornate di Sant’Antioco e Carloforte – ha aggiunto il primo cittadino – stiamo cercando di andare incontro alle esigenze di tutti, dando maggiore copertura al nostro territorio.»

Il centro di via Puglie sarà operativo fino a domenica 6 febbraio (giornata in cui è prevista anche la vaccinazione su prenotazione per i bimbi dai 5 agli 11 anni) e poi sarà chiuso.

Da martedì 8 febbraio in poi, tutti coloro che si sono prenotati, anche in precedenza, dovranno recarsi alla Miniera di Serbariu. Il centro è operativo dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 e i sabati e le domeniche dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Nel dettaglio, la griglia con gli orari di apertura relativi al mese di febbraio è consultabile sul sito del comune di Carbonia al seguente link

https://www.comune.carbonia. su.it/images/servizi/polizia_ locale/2021/Prot-civile/2022/ ORARI_DEL_PVT_DI_CARBONIA_ FEBBRAIO_2022-1.pdf

L’allestimento degli spazi esterni ed interni della sala Auditorium, facilmente raggiungibile all’utenza dall’ingresso della Grande Miniera, percorrendo la rotonda via Aspromonte/via G.M. Lai, è a cura del Centro operativo comunale di Protezione Civile (C.O.C.) e dell’Ufficio tecnico e Manutenzioni.

Per vaccinarsi, è sempre necessario prenotarsi all’indirizzo https://prenotazioni. vaccinicovid.gov.it o chiamare il numero 800 009966 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.