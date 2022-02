Un 53enne di Gonnesa è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Ieri a Gonnesa, a seguito degli accertamenti scaturiti da una denuncia di furto presentata da un 37enne cinese, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero, per furto aggravato e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 53enne del luogo, disoccupato, attualmente gravato dal provvedimento dell’obbligo di dimora. I militari hanno individuato con certezza l’uomo come colui che alle 18.30 circa del 29 gennaio scorso aveva compiuto un furto nell’esercizio commerciale di un cittadino straniero. Gli erano stati sottratti alcuni sottovasi per piante. Il ladro era stato ripreso da un sistema di videosorveglianza e individuato con certezza. Nella successiva perquisizione domiciliare non è stata rinvenuta la refurtiva ricercata, bensì grammi 3,6 di marijuana, 0,3 grammi di hashish, la somma in contanti di euro 125 in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di spaccio, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in dosi.