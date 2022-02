E’ morto oggi, all’età di 71 anni, Giampaolo Puddu, assessore delle Attività produttive e Politiche del Lavoro del comune di Carbonia, nella Giunta guidata da Giuseppe Casti, dal giugno 2011 al giugno 2016. Nella precedente consiliatura aveva ricoperto l’incarico di consigliere.

Giampaolo Puddu era nato a Carbonia il 20/09/1950. Infermiere professionale, aveva la passione della politica e in politica ha combattuto diverse battaglie per la sua città ed il territorio, vincendone molte, ma ha dovuto arrendersi di fronte all’avversario più subdolo, una gravissima malattia degenerativa del sistema nervoso centrale che, giorno dopo giorno, ne ha minato la resistenza e lo ha costretto a perdere l’ultima battaglia, quella per la vita.

Ciao Giampaolo