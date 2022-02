Monica Atzori (Lega): «A pochi mesi dalle elezioni, emergono i primi dissidi e divergenze nella variegata maggioranza che guida la città di Carbonia»

«Nonostante siano passati pochi mesi dalle elezioni comunali continuano a registrarsi dissidi e divergenze nella variegata maggioranza che guida la città di Carbonia. Ennesima dimostrazione del clima poco sereno che si vive in maggioranza sono le dimissioni del vicepresidente della Quarta Commissione Giacomo Floris, eletto tra le fila di “Carbonia Avanti”.»

Monica Atzori, consigliera comunale e coordinatore cittadino della Lega, attacca la maggioranza di centrosinistra dopo le dimissioni di Giacomo Floris, capogruppo di “Carbonia Avanti“, dalla vicepresidenza della IV Commissione.

«L’immagine desolante che l’amministrazione offre di sé, non è altro che la conferma di quanto da noi sempre sostenuto: l’attuale maggioranza non ha alla base un programma condiviso, non ha come priorità la risoluzione dei problemi dei cittadini ma è, piuttosto, impegnata in una guerra di posizionamento tra fazioni diverse che non lavorano in sinergia ma, al contrario, quando possibile si fanno lo sgambetto tra loro – aggiunge Monica Atzori -. Il risultato è l’immobilismo, oltre che dell’azione amministrativa, anche degli organi deputati al suo

controllo. L’ultima riunione della quarta commissione, che si occupa di temi fondamentali quali servizi sociali, pubblica istruzione e politiche per la casa, si è tenuta il 4 gennaio, oltre un mese fa. Da allora non è stata mai più convocata, nonostante il regolamento consenta, qualora necessario, anche al vicepresidente di proseguire regolarmente i lavori.»

«Risulta surreale il tentativo di scaricare la responsabilità sugli altri membri della commissione, compresi quelli dell’opposizione che invece responsabilità non hanno – rimarca Monica Atzori -. Ciò per provare a giustificare l’incapacità di effettuare quelle azioni che sono prerogativa della maggioranza. La verità è che si registra un sostanziale disinteresse a far funzionare gli organi deputati e si è più concentrati a dare invece risalto ad azioni estemporanee che poco hanno a che vedere con una programmazione efficace, concreta e reale per una città capoluogo quale è Carbonia. È evidente che la realtà è ben diversa dalla propaganda, e adesso che si è costretti a fare i conti con il “libro dei sogni” proposto in campagna elettorale occorre spostare l’attenzione verso altro. Maggioranza che fa opposizione a se stessa, in un teatrino che a noi non ci coinvolge e che, sicuramente, appassiona poco i cittadini.»

«I fatti ad oggi dicono che alcuni cavalli di battaglia di pochi mesi fa, sbandierati come priorità, quali ad esempio quello della revisione dei parcheggi a pagamento nel centro e quello di una nuova gestione dei rifiuti urbani, sono rapidamente rientrati nel cassetto, a data da destinarsi – conclude la consigliera comunale leghista -. Attendiamo assieme alla cittadinanza di conoscere quali siano le motivazioni “politiche” di queste dimissioni e auspichiamo che al più presto si proceda alla convocazione della IV commissione per consentire i giusti confronti e il regolare funzionamento di un organo strategico per la buona

amministrazione del nostro comune.»