Giornata di vaccinazione contro il Covid-19 straordinaria, oggi, con open day negli hub di Carbonia, Iglesias e San Giovanni Suergiu

Giornata di vaccinazione contro il Covid-19 straordinaria, oggi, con open day negli hub del Sulcis Iglesiente. Stamane, infatti, alle 9.00, è iniziato l’open day all’Auditorium della Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, in via Toti a Iglesias e in via Mascagni, a San Giovanni Suergiu. Le vaccinazioni, dopo una breve pausa tra le 13.00 e le 14.00, riprenderanno alle 14.00 e proseguiranno fino alle 18.00.

La giornata vaccinale si svolge senza prenotazione. Particolare priorità viene assicurata alle categorie su cui vige l’obbligo vaccinale a partire dagli over 50, alla quale si aggiungono le Forze armate e le Forze dell’ordine, il personale scolastico, quello sanitario e non sanitario operante nelle strutture pubbliche e private. La giornata è aperta a tutti eccetto che per la categoria 5-11 anni.