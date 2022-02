Gonnesa: interrogazione dei consiglieri di minoranza Hansel Cristian Cabiddu e Marzia Puddu sui ritardi dei lavori per la ricostruzione del ponte di Fontanamare

I consiglieri di minoranza del comune di Gonnesa Hansel Cristian Cabiddu e Marzia Puddu hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta e orale sui ritardi dei lavori per la ricostruzione del ponte di Fontanamare.

I due consiglieri chiedono di conoscere: l’effettivo stato dei lavori per la sua ricostruzione: le difficoltà che ritardano l’inizio dei lavori; se corrisponde al vero che i ritardi siano dovuti ad una modifica progettuale, richiesta dall’attuale Giunta, che farebbe ripartire completamente l’iter autorizzativo; se si intende anticipare di cassa così come dichiarato nel programma elettorale e se la stessa operazione sia fattibile tecnicamente senza compromettere il bilancio; e, infine, se è già stato redatto un crono programma con tempi certi per la realizzazione dell’opera.