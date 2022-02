I tecnici di Abbanoa sono al lavoro a Iglesias per eseguire la riparazione di un guasto individuato nella condotta di via Falcone che alimenta anche le vie Sarrabus, Gerrei, le località Is Arrustas e Rosa del Marganai. Il guasto ha causato l’interruzione dell’erogazione all’utenza di queste strade: la riparazione sarà conclusa in serata quando sarà riavviato anche il servizio.

I tecnici del Gestore, come sempre in questi interventi, cercherà di contenere quanto più possibile l’orario di interruzione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.