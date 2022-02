Le risorse per la mobilità in deroga nelle aree di crisi. Romina Mura (Pd): «Ok al riparto, ora accelerare l’assegnazione»

«Il ministro Orlando ha provveduto con tempestività al riparto delle risorse per le aree di crisi industriale complessa, ma ora è necessario accelerare tutte le altre procedure di assegnazione in modo che centinaia di lavoratori possano beneficiarne immediatamente, evitando i ritardi che ne caratterizzano l’istruttoria.»

Lo dice la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a seguito della firma da parte del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, del decreto di ripartizione delle risorse per le aree di crisi industriale complessa, che rende disponibili 10,18 milioni per la Sardegna nel 2022.

«In un periodo particolarmente complesso sarebbe giusto – ribadisce la presidente della commissione Lavoro della Camera – quest’anno come nel 2021, sospendere le decurtazioni dell’assegno di mobilità in deroga, permesse dall’incremento della dotazione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Bisogna dunque rinnovare per il 2022 la sospensione della decurtazione e procedere all’erogazione del conguaglio dell’indennità della mobilità in deroga per il 2021, previsto – conclude Romina Mura – da un mio emendamento al dl Sostegni bis.»