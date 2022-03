Crisi energetica e Polo di Portovesme, il sindaco di Carbonia: «Scelte di politica industriale immediate per evitare chiusure»

In occasione dell’apertura della seduta del Consiglio comunale di martedì 22 marzo 2022, il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha portato all’attenzione dei presenti la situazione riguardante il Polo industriale di Portovesme e la vertenza energia. I costi si abbattono come una scure su tutto il comparto industriale, aggravando di fatto una situazione già difficile pertanto «oltre a manifestare totale vicinanza e solidarietà ai lavoratori – ha sottolineato il sindaco di Carbonia – abbiamo intenzione di prendere parte alla prossima riunione in Regione per un cambio di passo».

Il sindaco ha letto ai presenti i verbali dell’assemblea generale di FIOM-FSM-UILM Sulcis Iglesiente che chiedono con urgenza un tavolo unitario sull’industria. Dalla SiderAlloys, con i lavoratori in cassaintegrazione, ai problemi della Portovesme Srl «che annuncia l’assoluta difficoltà a proseguire le attività se una soluzione alternativa non sarà presa nell’immediato», ha sottolineato il sindaco Pietro Morittu, con la citazione di una nota del documento delle Rsu e segreterie territoriali chimici.

«Comprendendo la gravità della situazione che sta portando a uno stato di mobilitazione preoccupante – ha dichiarato Pietro Morittu – ci uniamo all’invito delle segreterie territoriali per dare risposte in tempi celeri che possano portare a una soluzione non solo sull’abbassamento del costo dell’energia e dei carburanti, ma anche per un chiarimento sul prospettive future del territorio in vista della transizione energetica e della gestione dei fondi del Just Transition Found.»