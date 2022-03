Iglesias: aperti i termini per le adesioni al progetto “Sport nei Parchi”

Sono disponibili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias, l’avviso pubblico e la modulistica riservata alle associazioni e società sportive dilettantistiche per l’adesione al progetto “Sport nei Parchi”.

Il progetto ha lo scopo di promuovere attività motorie e sportive nei parchi urbani, con la creazione di aree non attrezzate (“Isole di Sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite dalle ASD/SSD che saranno selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria e sportiva a favore della cittadinanza.

Nel comune di Iglesias, il progetto prevede e la concessione gratuita dell’area dei giardini pubblici di via Oristano in favore delle ASD/SSD individuate tra le aderenti al bando.

Le ASD/SSD selezionate si impegneranno ad offrire durante il weekend un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, terza età ed eventuali ulteriori target) all’interno del giardino pubblico, secondo le modalità definite nell’avviso.

Inoltre, il giardino pubblico sarà messo a disposizione delle ASD/SSD per svolgere l’attività sportiva con i propri tesserati durante la settimana.

La documentazione e la modulistica sono disponibili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias. Sarà possibile inviare le domande fino al prossimo 31 marzo.