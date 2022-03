Conoscer-Sì 2022: l’arte contro il disagio giovanile. Breakdance a Teulada e Donori

«Alla presentazione del progetto riguardante l’arte della breakdance (una delle 4 discipline della cultura hip hop) ho percepito tanto interesse, curiosità e voglia di apprendere, conoscere e imparare. I ragazzi erano molto entusiasti di intraprendere il percorso, e questo mi regala tanta energia e carica per trasmettere tutte le mie conoscenze ai partecipanti. Il percorso è vario, si passa dalla teoria alla pratica in maniera fluida e a volte contemporanea. Imparare a usare il proprio corpo, andare a tempo con la musica – trattandosi di danza questo è molto importante- gli obiettivi sono molteplici: in primis il divertimento e la conoscenza di tutti i passi base e la cultura della danza in oggetto, imparare a stare con i propri compagni e fare gruppo, essere positivi e non buttarsi mai giù se un passo e un movimento non viene appreso subito. Ci vuole tanta pazienza, tenacia e dedizione. Io dico sempre che questa disciplina nasce in strada e ha come obiettivo quello di togliere i ragazzi dalla strada.»

Sono queste le parole di Mattia Campagnola, che si occuperà dei laboratori di breakdance e lavorerà con i giovani di Donori e Teulada, all’interno del progetto Conoscer-Si.

Conoscer-Si è un progetto multidisciplinare per il contrasto al disagio sociale giovanile. Dopo l’esperienza delle precedenti edizioni, si è deciso di ampliare la platea e la fascia di età dei ragazzi beneficiari (nell’edizione 2020/2021 giovani dagli 11 ai 19 anni, da quest’anno si parte dai 6 fino ai 19 anni). I giovani rappresentano infatti la fascia di età più condizionata dall’emergenza sanitaria da Covid -19. Attraverso i percorsi formativi si intende favorire le relazioni fra i partecipanti senza dimenticare l’importanza del benessere personale, grazie all’impulso che l’arte praticata può dare in tal senso.

Conoscer-Si, edizione 2022. A partecipare a quest’edizione sono i Comuni di Teulada, Monastir, Donori e Quartu Sant’Elena che si avvalgono, come ogni anno, dell’organizzazione della Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, insieme ovviamente alle scuole. Conoscer-Si è un progetto che persegue alcuni fondamentali obiettivi, mirati a contribuire alla formazione e crescita dell’individuo: i giovani infatti stanno percorrendo un cammino verso l’età adulta che necessita di particolare attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze individuali. Ancora, il progetto mira allo sviluppo di alcune capacità fondamentali come la coscienza delle proprie azioni, la capacità di apprendere da ciò che si vive, la disponibilità al confronto e al cambiamento.