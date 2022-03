Marco Piredda rescinde il contratto che lo legava alla Torres da inizio stagione: motivi personali alla base della decisione dell’ex calciatore del Carbonia

La Torres saluta Marco Piredda: in tarda mattinata il giocatore ha firmato in sede la rescissione cui fa quindi seguito la comunicazione ufficiale del Club rossoblù. Marco Piredda, elemento su cui la Torres ha puntato senza esitazioni a inizio stagione e pedina preziosa dell’organico sassarese, ha chiesto alla società di rescindere il contratto per importanti motivi familiari. La dirigenza pur con rammarico ha accolto l’irrevocabile richiesta del giocatore tentando di trattenerlo sino all’ultimo momento utile prima della firma della rescissione. La Torres ha ringraziato e salutato Marco Piredda, formulando all’ex calciatore del Carbonia i migliori auguri in vista di una futura florida carriera.