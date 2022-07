Sfuma il possibile ritorno di Marco Piredda al Carbonia, da oggi è un nuovo calciatore del COS Sarrabus-Ogliastra

Marco Piredda è un nuovo calciatore del COS Sarrabus-Ogliastra. Il centrocampista cagliaritano, 28 anni compiuti il 4 maggio, è reduce da una stagione poco brillante con la maglia della Torres (conclusa anzitempo il 17 marzo con la rescissione del contratto), dopo una grande stagione con la maglia del Carbonia. Proprio al Carbonia sembrava destinato a tornare, come “faro” della squadra di Diego Mingioni nel prossimo campionato di Eccellenza, ma sulle sue tracce si è messo il diesse del COS Sarrabus-Ogliastra Sebastian Puddu (ex Carbonia) che lo ha convinto a sposare un nuovo progetto in serie D con una firma sul contratto annuale fino al 30 giugno 2023.