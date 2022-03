Il Museo Archeologico Villa Sulcis domenica 27 marzo proporrà una visita tematica dedicata alle divinità femminili dal titolo “La divinità è donna?”

Per continuare a celebrare il mese della donna, il Museo Archeologico Villa Sulcis propone per domenica 27 marzo, alle ore 11.00, una visita tematica dedicata alle divinità femminili dal titolo “La divinità è donna?”

La Dea Madre di Cannas di Sotto, la Dea Astarte ritrovata all’interno del Tempio di Monte Sirai, gli amuleti raffiguranti Iside e le statuine in terracotta della Dea Demetra, provenienti dal tempietto di Bagoi a Narcao: le quattro divinità esposte nel Museo, sulle quali si concentrerà la visita tematica, saranno lo spunto per approfondire i loro culti, per conoscere quali caratteristiche li accomunano e come le concezioni religiose sono cambiate nel corso dei millenni. Nuove informazioni fornite dagli studi più recenti daranno, inoltre, la possibilità di confrontarsi su queste tematiche e provare a rispondere insieme alla domanda “la divinità è donna?”.

L’iniziativa è a cura del Consorzio Sistema Culturale Sardegna, gestore del circuito museale, in collaborazione con il comune di Carbonia.

La visita, della durata di circa mezz’ora, è dedicata ad un pubblico adulto. Il costo del biglietto è 5 euro (biglietto ridotto). Conservando il biglietto dell’evento sarà, inoltre, possibile visitare il Museo Archeologico entro il mese di aprile.