Mauro Usai (sindaco di Iglesias): «Siamo al fianco dei Sindacati e dei lavoratori. E’ necessario l’intervento del governo per affrontare i costi dell’energia»

«Di fronte ai massicci rincari nei costi dell’energia, che continuano ad incidere sulla filiera produttiva e ricadono sulle aziende, è necessario un intervento delle Istituzioni, attraverso strumenti in grado di calmierare i prezzi e consentire la salvaguardia dell’attività industriale e dei posti di lavoro.»

Con queste parole il sindaco Mauro Usai sottolinea la necessità di mettere in campo tutte le misure necessarie per affrontare la situazione del caro energia, ed in particolare le sue ricadute riguardanti la Portovesme Srl, il cui caso è al centro del grido d’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali.

«Sul tavolo – aggiunge Mauro Usai – non c’è solamente la sopravvivenza di una delle ultime realtà produttive ancora presenti nel nostro territorio, già duramente colpito dalla crisi economica, ma anche il futuro di 1.500 lavoratori tra dipendenti ed indotto. Occorre sostenere l’impegno delle parti sociali e soprattutto richiedere con forza l’intervento del governo e dei rappresentanti del territorio nelle Istituzioni, per trovare una soluzione in grado di salvaguardare la produzione ed il lavoro.»

Nei giorni scorsi, le organizzazioni sindacali avevano lanciato l’allarme relativo al futuro dello stabilimento, sollecitando, da parte del Governo, un intervento relativo a misure compensative che tengano conto dei rincari energetici e della situazione di realtà come quelle del Mezzogiorno e delle Isole.

«Seguiamo con grande attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione – conclude Mauro Usai – in contatto con le parti sociali ed i rappresentanti del mondo produttivo, e siamo al loro fianco, uniti per richiedere tutte le misure necessarie a salvare il futuro produttivo degli stabilimenti ed i livelli occupazionali.»