La Villacidrese affronta domani la capolista Ilvamaddalena nel recupero della 25ª giornata

Due giorni di riposo e Villacidrese, chiamata a ritornare in campo domani davanti al proprio pubblico per il recupero del match casalingo contro l’Ilvamaddalena prima della classe, valido per la 25ª giornata del campionato di Eccellenza. Quasi un paradosso per la squadra di Graziano Mannu, reduce da due settimane di stop forzato e che invece sarà protagonista nei prossimi giorni di un tour de force con tre gare in una settimana.

La sconfitta per 4-2 di domenica contro l’Ossese ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza della forza della formazione gialloblù. Domani a Villacidro arriva un’altra delle pretendenti alla vittoria finale del campionato come l’Ilvamaddalena, capolista con 56 punti. Nonostante la gara in meno, la prima della classe ha due lunghezze di vantaggio sull’Ossese seconda e tre sul Taloro Gavoi terzo.

Più indietro la Villacidrese, che deve recuperare anche la sfida contro la Ferrini, ma che vuole finire la stagione nel migliore dei modi, provando a togliersi più di una soddisfazione, a partire dal match di domani contro la prima in classifica.

Il calcio d’inizio di Villacidrese-Ilvamaddalena è in programma domani pomeriggio, alle ore 15.00, allo stadio comunale di Villacidro. Arbitrerà la partita Claudio Pili di Cagliari con gli assistenti Alessandro Anedda di Cagliari e Filippo Noschese di Oristano.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle ore 15.00, sulla pagina Facebook della Villacidrese Calcio, grazie alla produzione del media partner Directa Sport Live TV.