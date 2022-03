Medadeddu (Carbonia): «Incendio di un’auto in sosta in un cortile, i vigili del fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’abitazione adiacente»

I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, intorno alle 3.30, sono intervenuti per l’incendio di un’auto in sosta, all’interno del cortile di un’abitazione

in via Medadeddu, a Carbonia. La sala operativa 115 del Comando di Cagliari che ha ricevuto la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “6A”. Giunti sul posto con un’APS (autopompa serbatoio), i vigili del fuoco hanno spento l’incendio che ha coinvolto l’intero veicolo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area, evitando la propagazione delle fiamme alla struttura abitativa adiacente.

Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno localizzato e provveduto alla messa in sicurezza di alcune bombole GPL e di una cisterna di gasolio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco, al termine delle operazioni, hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.