Sabato 12 marzo, sarà disponibile all’hub della Miniera il nuovo vaccino della Novavax

Sabato 12 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, sarà possibile vaccinarsi all’hub della Miniera di Serbariu, a Carbonia, con il nuovo vaccino anti-Covid ‘Nuvaxovid’, prodotto dall’azienda statunitense Novavax.

Per motivi dovuti al confezionamento delle fiale si concentrerà sempre di sabato, in una fascia oraria precisa, la somministrazione di questo nuovo vaccino.

Il Nuvaxovid è riservato a chi si vaccina per la prima volta oppure per la seconda dose, a condizione che anche la prima sia stata effettuata con lo stesso tipo di vaccino.

Per ora è indicato per la popolazione adulta, dai 18 anni in su, che ne faccia espressamente richiesta.

Il vaccino della Novavax non contiene molecole di RNA messaggero come gli altri già conosciuti, ma aggregati di proteine molto simili alla nota proteina Spike.

Si può accedere all’hub anche senza prenotazione e si ricorda che nel mese di marzo il centro vaccinale è aperto tutti i sabati (orario 9.00-13.00) e tutti i giovedì (orario 15.00-18.00).