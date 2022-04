Angelo Caria è stato confermato alla guida della Federazione dei pensionati Cisl del Sulcis Iglesiente per altri due anni, con deroga del Consiglio generale.

Nella lunga relazione, oltre un’ora a braccio, il segretario generale ha evidenziato la priorità e l’importanza della Sanità che non ammette tentennamenti né tantomeno false promesse.

«Vogliamo vedere funzionare gli ospedali con una riorganizzazione che non sia fatta di parole ma di fatti – ha detto tra l’altro Angelo Caria -. Sopperendo alla carenza di oltre 200 figure professionali, tra personale medico, infermieristico e macchine diagnostiche. Al più presto vanno assunte queste professionalità e vanno acquistati i macchinari indispensabili alla salute di tutti i cittadini. I pensionati, gli anziani e i non autosufficienti esigono pensioni giuste, condizioni civili di dignità e non di carità.»

Angelo Caria, infine, si è soffermato anche sul dramma della guerra e sull’accoglienza ai profughi.