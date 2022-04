Borsa di studio studenti scuole superiori, domande in Comune fino al 9 maggio 2022

Fino a lunedì 9 maggio 2022 è possibile presentare domanda per beneficiare di una borsa di studio nazionale rivolta agli studenti frequentanti gli istituti superiori, statali e paritari, per l’anno scolastico 2021/2022. Requisito di accesso: ISEE entro i 14.650 euro in corso di validità.

La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne.

Modalità di consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Carbonia o a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria al seguente indirizzo: comcarbonia@pec.comcarbonia.org

Il Comune trasmetterà l’elenco degli studenti ammissibili alla Regione Sardegna la quale stilerà una graduatoria unica regionale redatta sulla base dell’ISEE.

Per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio comunale Pubblica Istruzione (Front Office) nei giorni ed orario di apertura: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00. Telefono: 0781.694418 o inviare una e-mail a: dsteri@comune.carbonia.su.it