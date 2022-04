Da sabato 16 aprile, presso la località di San Giovanni Miniera, sarà attivo l’Info-Point turistico

Dalla giornata di sabato 16 aprile 2022, presso la località di San Giovanni Miniera (ingresso SS. 126 – Bindua), sarà attivo l’Info-Point dedicato alle informazioni turistiche ed alla promozione del territorio.

L’Info-point verrà ospitato nella pensilina all’ingresso dell’area mineraria, una struttura costruita negli anni ’50 e recentemente riqualificata, dal grande valore simbolico nell’ambito della conservazione della memoria e della valorizzazione del passato legato alla cultura ed alle attività estrattive del territorio.

L’Info-point sarà gestito dal personale di “Iglesias Servizi”, società in house del comune di Iglesias, e nei mesi che precedono la stagione estiva sarà aperto nei fine settimana e nei giorni festivi, dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Oltre ad essere un piccolo ufficio turistico, dedicato all’attività informativa ed alle indicazioni per i visitatori, l’Info-point di San Giovanni Miniera sarà una delle fermate dei bus turistici che arrivano alla Grotta Santa Barbara, oltre che una stazione di passaggio per quanti si recano nel litorale, negli altri siti minerari o che, al termine dei tour, fanno ritorno in città.

«L’apertura del nuovo Info-point contribuirà a incrementare l’offerta turistica della nostra Città – dice il sindaco Mauro Usai – e consentirà di dare una nuova vita ad un luogo simbolico di grande valore per il passato minerario del territorio».