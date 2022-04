Rosa del Marganai: si è svolto in videoconferenza in Prefettura l’incontro per il tentativo di conciliazione

Tre giorni fa si è tenuto, in videoconferenza, il programmato incontro in Prefettura delle segreterie sindacali funzione pubblica CGIL, CISL e UIL, con il vice Capo di Gabinetto dott.ssa Marina Notarrigo per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito della proclamazione dello stato di agitazione del 29 marzo scorso alla RSA Rosa del Marganai.

«Finalmente abbiamo ricevuto la giusta attenzione dei livelli centrali della Società San Raffaele S.p.A. su tematiche non sempre trasparenti che ancora oggi restano irrisolte e su alcune di queste ci è sembrato di riscontrare un velo di stupore da parte dei nostri interlocutori romani – si legge in una nota -. La riunione si è conclusa con l’impegno delle part, con nostra ferma volontà di non sospendere lo stato di agitazione, di incontrarsi in sede aziendale per il proseguo dell’interlocuzione in atto, al fine di individuare le eventuali soluzioni, e con la speranza di aver fatto recepire alla nostra controparte che è ora di dare segnali tangibili di inversione di rotta, ci presenteremo al prossimo incontro con animo positivo.»