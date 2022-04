Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Carloforte per violazione di domicilio e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere

Intorno alle 3.00 della notte scorsa, a Carloforte, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un disoccupato 41enne del luogo, per i reati di violazione di domicilio aggravata e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. I militari, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di Carbonia, sono intervenuti in vico Napoli ove, poco prima, l’uomo aveva danneggiato, per futili motivi, la porta finestra dell’abitazione di un 44enne senegalese. L’arrestato, a seguito di perquisizione personale sul posto, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm, sottoposto a sequestro. Il fermato, al termine della redazione degli atti, è stato tradotto presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.