Carbonia: Puc, operazione anti-degrado al cimitero urbano. Prorogati i termini per coinvolgere anche il Terzo Settore per l’avvio di nuovi progetti

E’ in continuo svolgimento l’attività di coloro che, percependo il reddito di cittadinanza, sono stati coinvolti nei PUC avviati dal comune di Carbonia. I “Progetti Utili alla Collettività” la scorsa settimana si sono concentrati nella zona del cimitero urbano, con un’operazione di pulizia che ha ottenuto ottimi risultati.

Per rafforzare queste attività, il comune di Carbonia ha aperto un avviso di interesse per coinvolgere gli enti del Terzo Settore, in modo da poter avviare ulteriori progetti in supporto alle azioni dell’Amministrazione comunale.

I termini per la presentazione delle domande da parte degli Enti sono stati prorogati alle ore 12.00 di lunedì 6 giugno 2022.