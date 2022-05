Si giocherà a Monterotondo Scalo, giovedì 2 giugno, alle 15.30, la partita di spareggio tra l’Insieme Formia ed il Carbonia

Si giocherà all’Ottavio Pierangeli di Monterotondo Scalo, giovedì 2 giugno, alle 15.30, la partita di spareggio tra l’Insieme Formia ed il Carbonia, per l’accesso alla gara di play out sul campo dell’Atletico Uri che vale la permanenza in serie D.

Il Carbonia di David Suazo ritorna a Monterotondo a distanza di 27 mesi dalla sfida di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza che il 26 febbraio 2020 vide la squadra allora allenata da Andrea Marongiu, superata dalla squadra locale, oggi protagonista nel girone G della serie D, per 3 a 1, dopo l’iniziale vantaggio firmato da un goal di Giuseppe Meloni.

La formula dello spareggio, in caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, prevede eventuali tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore.

E’ stato ufficializzato oggi anche il calendario dei play off promozione. Le sfide di andata Team Nuova Florida-Afragolese e Torres-Arzachena, si giocheranno domenica 5 giugno, con inizio alle 16.00.