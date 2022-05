I 30 anni del Museo Paleontologico “E.A. Martel”

Nel 1972 il Gruppo Ricerche Speleologiche “E.A. Martel” fondava Il Museo Paleontologico “E.A. Martel”, divenuto civico nel 1996 grazie alla donazione in comodato d’uso delle collezioni all’Amministrazione cittadina. La collezione storica del Martel è stata implementata con importanti reperti, in originale ed in calco, di grande interesse scientifico, che hanno consentito di rinnovare completamente i criteri dell’allestimento per il pubblico.

Sabato pomeriggio, in occasione del trentennale, la sala riunioni del Museo ha ospitato un interessante convegno, nel corso del quale abbiamo intervistato l’ex sindaco Tore Cherchi ed il professor Gianluigi Pillola.