Il comune di Carbonia ha pubblicato l’avviso “Nidi Gratis”, tramite il quale si può accedere ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi o micronidi.

Possono presentare la domanda per il Bonus i nuclei familiari, anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto che abbiano gli specifici requisiti richiesti dal bando.

Il comune di Carbonia provvederà̀ ad aprire i termini per la presentazione delle domande in due finestre temporali differenti, una per il primo semestre dell’anno e una per il secondo.