Dal 20 al 22 maggio a Pixinamanna, Sarroch e Pantaleo, si svolgeranno le giornate regionali della Sentieristica

La settima edizione delle giornate regionali della Sentieristica, co-organizzata da Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S. insieme all’ente Parco di Gutturu Mannu e CAI Cagliari si svolgerà dal 20 al 22 maggio a Pixinamanna, Sarroch e Pantaleo, presso il Parco regionale di Gutturu Mannu.

Si parte venerdì 20 maggio, alle ore 9.00, con un corso teorico-pratico: la mattina (9.00-13.00) dedicata alla teoria, presso Villa Siotto a Sarroch, il pomeriggio (14.00-18.00) rivolto invece alla pratica, una parte in laboratorio all’aperto, una parte lungo un sentiero adiacente a Pixinamanna. Il corso è riservato agli operatori del Turismo Attivo dell’area dei 10 comuni del PNR Gutturu Mannu ed alle guide GAE.

Sabato 21 maggio, dalle ore 9.30, presso l’Auditorium del Parco tecnologico di Pula, è in programma la Conferenza annuale dell’escursionismo sul tema “Il valore della pedalata e della camminata attraverso i Parchi Regionali – come costruire la Rete dei Sentieri e come gestire la coesistenza del trekking e della MTB”. Dopo i saluti istituzionali, la prima sessione sarà dedicata alle questioni tecniche ed approfondimenti sui temi della giornata: 1) La Rete dei Sentieri della Sardegna, sfide e opportunità; 2) Le opportunità del Parco; 3) Le criticità in Sardegna. La seconda sessione prevede interventi dal pubblico e una Tavola Rotonda.

Domenica 22 maggio, a partire dalle ore 9.00, giornata dedicata alle escursioni guidate, trek e Bike. Il punto di incontro è a Pantaleo (Santadi) presso la sede del Parco.

Un programma ricco che il presidente del Parco di Gutturu Mannu, Giacomo Porcu, saluta con soddisfazione: «Con questa importante iniziativa improntata a sviluppare le conoscenze legate a una fruizione sostenibile del bosco, il parco regionale di Gutturu Mannu intende rafforzare il concetto di inclusività a favore di tutte quelle iniziative culturali, ecologiche e sportive destinate a far riconoscere e valorizzare il patrimonio ambientale isolano che, per quanto riguarda il nostro parco – conclude Giacomo Porcu – rappresenta un unicum di flora e fauna nel panorama del mediterraneo che suscita sempre un grandissimo interesse».