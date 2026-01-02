Nell’ultima seduta del 2025 il Consiglio comunale di Uta ha approvato il bilancio pluriennale 2026-2028. L’importante traguardo, raggiunto entro la scadenza indicata dalla legge al 31 dicembre, permetterà di non subire alcun blocco nelle attività amministrative. Per chi non rispetta il termine, infatti, sono previste limitazioni nella spesa dovute al regime provvisorio fino all’approvazione del bilancio. Il sindaco Giacomo Porcu, che ha mantenuto la delega al bilancio, esprime grande soddisfazione: «Abbiamo approvato un bilancio che consentirà di rispondere alle esigenze dei cittadini fin dal primo giorno del nuovo anno e che testimonia la stabilità dei conti e la solidità patrimoniale del Comune – afferma -. Il documento contabile prevede diversi milioni di euro di investimenti da spendere nel prossimo triennio, frutto di un’azione efficace di richiesta di finanziamenti presentate alla Regione, al Governo e a valere sul PNRR. Strutture sportive, di ricerca, ambientali e scolastiche saranno accresciute e migliorate grazie a questi fondi. In particolare, a breve partiranno i lavori di riqualificazione dei campi da tennis di via Alghero e di realizzazione del nuovo campo da Padel. Sono invece vicini alla conclusione i lavori della club house, della tribuna e dei parcheggi interni del campo Bascus Argius».

Un risultato raggiunto senza alcun aumento delle tasse per i cittadini, in linea con quanto già fatto negli ultimi dieci anni. «Ora – conclude il sindaco – l’auspicio è che nel 2026 arrivino ulteriori risorse, derivanti dalla positiva chiusura della vertenza entrate tra Stato e Regione.»